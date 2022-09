Vous prendrez bien un concentré de culture ? Après une pause hivernale, la SPL Territo'Arts et ses deux établissements, la Cité des Arts et Château-Morange, font leur rentrée toute en nouveautés : nouvelles saison culturelle et communication visuelle, nouveaux programmes, une équipe renouvelée... (Photo vw/www.ipreunion.com)

Attention chaud devant ! Il y aura de quoi voir et entendre à la Cité des Arts et à Château-Morange promet la SPL Territo’Arts qui a présenté cette semaine ses grandes orientations pour les six mois à venir. Une nouvelle ère s’ouvre donc avec une équipe renouvelée aux manettes pour contenter tous les publics et faire de la culture un vecteur d’épanouissement personnel.

Ainsi, ce semestre, en accord avec les missions d’accompagnement artistique de la SPL Territo’Arts, la programmation continue à mettre en avant des artistes émergents ayant bénéficié d’une résidence artistique au sein de la SPL.

C’est le cas de Juliette Dennemont en arts visuels ou de Marjorie Currenti et sa pièce " Le cas Woyzeck " et de Soleïman Badat qui sera au cœur de la proposition des Journées européennes du patrimoine à Château-Morange, dont la programmation embrasse le statut de Pôle de l’image en se recentrant sur la culture audiovisuelle avec une part belle accordée aux atelier de projection.

S’agissant de La Cité des Arts, c’est un foisonnement de festivals qui caractérise cette nouvelle saison : festival Réunion Graffiti, la Convention Tatoo, le Blues Marron Festival, le Big-Up 974, Cité Geek et Baba Cité pour ne citer qu’eux… Une diversité chère à la SPL Territo’Arts, désormais présidée par Monique Orphée.

"Je tiens à rendre hommage à l’équipe précédente pour tout le travail accompli depuis 4 ans, pour avoir dynamisé la Cité des Arts et Château-Morange et ce, malgré la crise sanitaire. Avec une nouvelle équipe et de nouveaux programmes, nous allons passer à une étape supérieure toujours avec le soutien de la Cinor, de la municipalité, de nos partenaires comme la CAF, la DAC, sans oublier les mécènes de Gayar Cité. Notre volonté est de démocratiser davantage la culture à travers ces deux établissements aux programmes diversifiés, aux tarifs attractifs pour satisfaire tous les publics", explique la présidente.

"Il y avait cette nécessité de recréer ce lien qui nous manquait depuis la crise Covid. En cela, nous pouvons compter sur notre nouvelle équipe, sur sa volonté de s’investir tant pour nos établissements que pour le public", souligne pour sa part Fabienne Hoareau, la nouvelle directrice générale de la SPL.

Et toutes deux d’insister sur la nécessité de travailler en symbiose, dans une relation de confiance réciproque pour rendre le public davantage acteur de la culture et non plus uniquement spectateur.

La programmation complète est disponible sur les sites de Château-Morange et de La Cité des Arts et au format papier à l’accueil des deux établissements.

• Les 4 grandes orientations stratégiques des deux établissements :

- La pluridisciplinarité artistique avec la volonté d’aller toucher toutes les disciplines, les arts actuels et futurs.

- La mise en avant des talents et du savoir-faire des artistes réunionnais, émergents ou accomplis. Des locaux et équipements sont mis à leur disposition pour qu’ils puissent créer, diffuser leur(s) œuvre(s) et leurs talents dans les meilleures conditions possibles.

- Le rayonnement sur le territoire mais aussi dans la zone océan Indien et pourquoi pas se faire connaître, au national et à l’international.

- La notion de démocratisation culturelle, d’ouverture à tous les publics, empêchés, éloignés (personnes hospitalisées, incarcérées) les scolaires et péri-scolaires, les seniors…

Dans le cadre de ces 4 grandes orientations, La Cité des Arts et Château-Morange auront pour mission le soutien à la création artistique, la diffusion artistique (localement et hors les murs), la médiation culturelle et de développement des publics, (partage et proximité, projet Démos…) et enfin la location d’espaces avec une offre culturelle en prime pour pallier notamment la diminution des financements publics.

• Le pot de confiture, tout un symbole

Riche en fruits, simple, condensée, gourmande, généreuse et pour tous les goûts… Le pot de confiture portant le logo de La Cité des Arts ou de Château-Morange combiné au slogan " Un concentré de culture " tombe sous le sens. Une métaphore en lien avec toutes les valeurs de démocratisation et de pluridisciplinarité chères à la SPL Territo’Arts. Mais aussi une façon de prendre à contre-courant la citation de Françoise Sagan : " La culture c’est comme la confiture, moins on en a, plus on l’étale "…

vw/www.ipreunion.com / [email protected]