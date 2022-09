Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 5 heures

100, c'est le nombre de jeunes, de 10 à 14 ans, qui se sont inscrits à cette 1ère édition des P'tits as du Casting à La Réunion, dans l'espoir de réaliser leur rêve : devenir comédien(ne). Pendant trois jours, du 9 au 11 septembre 2022, ils seront encadrés par des grands noms du cinéma, de la télévision et du théâtre réunionnais, Virginie Bernard, Sébastien Champagne, Lorris Coulon, Beryl Coutat, Charlotte Fernandez, Eddy Grondin et Mélanie Seguer-Guitton, afin de les préparer à passer un véritable casting "face caméra". Nous publions ci-dessous le communiqué et toutes les informations sur ce stage de trois jours. (Photo d'illustration)

