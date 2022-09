45 nouveaux soldats, dont 3 femmes, ont signé ce mardi leur tout premier contrat d'engagement avec l'armée de terre. Parmi eux on retrouve des dyonisiens. Chaque année près de 500 jeunes Réunionnais s'engagent dans les rangs de l'armée et s'envolent vers l'Hexagone. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photos : ville de Saint-Denis)

Le colonel Vilbé, commandant du regroupement d’Île-de-France et d’Outre-mer, a tenu à faire le déplacement pour cette occasion et féliciter ces nouveaux frères d’arme. Les jeunes ont également eu l’honneur de la présence d’un grand ancien, le Sergent Ghislain, qui a notamment combattu en Indochine.

"La Réunion dispose du meilleur centre de recrutement avec plus de 500 jeunes Réunionnais qui s’envolent chaque année vers la métropole, c’est considérable, les dossiers sont certes nombreux, mais ils sont également de qualité, très peu d’entre eux jettent l’éponge", explique-t-il. Cependant, le colonel Vilbé invite les jeunes Réunionnais à oser le statut d’officier, "il faut qu’ils prennent conscience de leurs compétences".

A peine la signature faite, les jeunes ont pris l’avion dès le soir même pour débuter dans leur régiment respectif dès aujourd’hui, mercredi. Prêt à commencer cette nouvelle aventure et à retrouver cet esprit collectif de l’armée sur le terrain. "Ils pourront découvrir et mettre en application les six grandes valeurs de l’armée de terre qui sont le mérite, l’exigence, l’engagement, le dépassement, la fraternité, l’altruisme et l’équité", ajoute le colonel Vilbé.

Les motivations sont multiples mais réunissent tous ces soldats au sein de la grande famille de l’armée de terre malgré leur différent secteur. Mathieu, Abdou et Hassani sont trois Dionysiens faisant partie de ces nouveaux soldats. Mathieu, qui était au RSMA, a de suite accroché avec le cadre carré et strict de l’armée. Abdou, quant à lui, a suivi les pas de son père et de son frère, "j’en rêvais depuis tout petit, il ne faut jamais abandonner ses rêves". "Je me suis dit pourquoi pas, et aujourd’hui je suis fier de pouvoir représenter l’armée", explique quant à lui Hassani.