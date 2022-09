Ramper comme un serpent, sauter comme une grenouille ou encore marcher comme un éléphant, les ti baba apprennent en s'amusant les prémices du sport. Saint-Denis, ville sportive et engagée pour les enfants, a mis en place, juste avant la crise Covid, des sessions pour tous les marmailles âgés de 15 à 36 mois. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photos : ville de Saint-Denis)

L’éducatrice sportive propose une dizaine d’ateliers, sous forme de mini parcours, pour leur faire travailler notamment coordination et confiance en soi. Pendant 45 minutes, accompagnés de leurs parents, les enfants se prêtent au jeu avec enthousiasme et innocence. Au-delà d’un échauffement et d’un retour au calme en début et fin de cours, des petits jeux viennent rythmer la séance et renforcer le lien social entre les enfants. Ces cours pour les moins de 3 ans s’intègrent ainsi totalement dans la politique de l’école du bonheur.

"Les enfants s’épanouissent, ils ont l’impression de jouer mais ils ne se rendent pas compte qu’ils sont en train de découvrir leur corps, de tout simplement bouger et c’est le plus important", confie Stéphane Persée, élu au sport.

"Ti baba gym" c’est avant tout de l’initiation à la pratique sportive et un moyen de travailler leur psychomotricité. "Nous n’avons pas la vocation de former à un sport mais de leur donner l’envie d’intégrer un club par la suite", ajoute Bernard Hospital, Responsable des APS(Aptitudes Physiques et Sportives) à la direction des sports.

"J’ai eu une petite en baby gym par exemple qui, aujourd’hui, a fait les Championnats de France, ça fait tout drôle mais c’est que du bonheur", confie Daisy, l’éducatrice sportive.