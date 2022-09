Pour cette 39ème édition, les journées européennes du patrimoine ont choisi comme thème le "patrimoine durable" et la ville de Saint-Denis compte bien s'en imprégner en alliant la richesse historique de la ville et en imaginant un futur plus "responsable" en redynamisant l'économie locale. Découvrez ci-dessous le programme concocté par la Ville de Saint-Denis sur les journées du Patrimoine. (photo d'illustration Cinor )

Pour la ville de Saint-Denis, "préserver le patrimoine est d'autant plus important pour un territoire comme celui de La Réunion." Un patrimoine d'ailleurs chargé d'histoires qui ont fait de La Réunion ce qu'elle est aujourd'hui.

Pour cela la ville de Saint-Denis rend honneur à son patrimoine par le biais de visites guidées, d'expositions, d'ateliers ou encore d'arts visuels et vivants.

Programme du samedi 17 septembre

- Visites guidées et expositions à l'ancien Hotel de Ville et dans le centre-ville de La Réunion

- Ce samedi 17 septembre 2022, une exposition sur le patrimoine muscial de La Réunion et des transports aura lieu à la salle d'exposition de l'ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis, de 9h00 à 17h00.

-100 portraits des femmes qui ont marqué l'histoire de Saint-Denis seront également exposés au première étage.

-Des visites guidées pour découvrir l'histoire de l'ancien Hotel de Ville de La Réunion seront également organisées à 9h00, 10h30, 11h30, 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00. Inscription au 06 92 51 74 39

-Une visite guidées du centre ville du centre historique de la ville de Saint-Denis sera également organisé sous forme de rallye du patrimoine. Le but étant de proposé à dix équipes de six joueurs une visite scénarisée de dix lieux remarquables de la ville. Insciption sur [email protected]

-De 9h00 à 17h00 une visite guidées du centre-ville de Saint Denis est égalment organisée.

-Visites commentés de la case Bourbon-

De 10h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00, plongez vous dans l'histoire de la case Bourbon qui était destinée auparavent à servir de logement de fonction aux proviseurs de l'ancien Lycée Leconte de Lisle (actuel Collège Bourbon).

-Expositions "construire en bois c'est écodurable" de 10h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00 -

Les nouvelles exigences posées par la qualité environnementale des bâtiments et le développement durable nécessitent de reconsidérer l’acte de construire.

En architecture, l’utilisation du bois, matériau entièrement renouvelable, apporte des réponses environnementales concrètes, notamment en matière de lutte contre l’effet de serre. À cette dimension s’ajoutent les qualités esthétiques, techniques, économiques, d’un matériau qui est l’une des bases de notre culture de la construction. L’exposition " Construire en bois c’est éco durable " proposée par le CAUE, aborde le bois dans l’architecture et l’aménagement à travers l’exemple de maisons adaptées au climat tropical de l’île et réalisées dans un souci de qualité architecturale. Vous pourrez y trouver de bonnes idées pour vos futures réalisations et découvrir une quinzaine d’essences de bois utilisables dans la construction et l’aménagement.

-Ateliers culinaires et initiation tressage Vacoa -

- De 9h00 à 12h00, de 13h30 à 15h30 et de 14h00 à 17h00 venez apprendre à créer des objets avec du Vacoa sous les chapitaux de l'ancien Hôtel de ville.

- Aux mêmes horaires, des ateliers culinaires seront également organisés pour apprendre à cusiner des spécialités réunionnaises.

Programme du dimanche 18 septembre

- Visites guidées et ateliers -

- Venez découvrir l’histoire et le patrimoine culturel et industriel au fil de la rivière, de 10h00 à 11h30 et de 14h00 à 15h30. Sur inscription au 06 92 83 94 34

Départ Local Tikatsou, 6 rue du pont

- Venez participer à un atelier généalogique avec Alain, un généalogique qui

vous aidera dans la recherche de vos aieux ! Pour plus de résultat n'hesitez pas venir avec

vos documents si vous en avez (livret de famille, acte de naissance, décès, mariage)

Atelier de 30 min – Sur inscription au 0692 83 94 34 au Local Tikatsou, 6 rue du pont

- Venez participer au Rallye patrimoine de 10h00 à 15h00- un jeu de piste grandeur nature,

qui vous fera découvrir le patrimoine du Bas de la Rivière. En totale autonomie, en famille,

entre amis, et doté d'une carte, vous parcourez le quartier du Bas de la Rivière à la recherche d'indices afin de répondre aux questions ...

Départ Local Tikatsou, 6 rue du pont

Pour plus d'informations sur le programme de dimanche sur les ateliers culinaires et arts visuels cliquez ici.