Lors de ce week-end de fêtes, Iréda et Roger Savignan ont célébré leurs noces d'or au Plate Saint-Leu entourés de leur grande famille. Ils se sont mariés le 27 décembre 1966 à Piton Saint-Leu et ont choisi la Saint-Sylvestre pour rassembler toute la famille en vue de fêter comme il se doit leurs 50 ans de mariage. Agriculteurs tous les deux, ils ont eu 7 enfants, 24 petits enfants et 4 arrière petits enfants. L'élue déléguée à La 3ème jeunesse, Marie-Claire Lacaille a tenu à leur rendre une visite et à leur remettre un présent au nom du député-maire et du conseil municipal.

