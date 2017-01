C'est ce dimanche 15 janvier 2017 que le couple Mailly a fêté ses noces d'or chez leur fille à Grand Fond. Il y a maintenant 50 ans que ces deux saint-leusiens d'origine se sont dits "oui" dans la ville où ils ont vu le jour. L'occasion d'une belle réunion de famille en compagnie de leurs 4 enfants, 10 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants sans compter le dernier petit-arrière enfant qui devrait naître en février.

Joseph a exercé plusieurs professions tout au long de sa carrière. Il se remémore, un brin nostalgique, ses missions au large de l'île d’Amsterdam où il œuvrait en tant que marin pêcheur pour les campagnes à la Langouste sur un navire de la Sapmer. C’est aussi sur les côtes Saint-Leusiennes qu’il a pu subvenir aux besoins de sa famille, naviguant pour ramener vivaneau et autre rouge pour les bazardiers des environs.

Durant 38 ans aux côtés des enfants de Saint-Leu, Jacqueline a exercé avec passion son métier d’ATSEM et a participé activement aux animations proposées par la collectivité.

Le secret de la longévité de leur mariage et de leur couple ? Selon Jacqueline : "la patience et la confiance et une bonne dose de force de caractère pour contrôler la patience... ". Aujourd’hui c’est le temps de la retraite, nous confie-t-elle, une retraite bien méritée où son leitmotiv est devenu "Mi vive, mi danse ! La place y gane danser mi danse ! A la retraite, maintenant il faut nous vive !". Une leçon de vie pour entretenir contre vents et marées une bonne dynamique au fur et à mesure que le temps passe.

Marie-Claire Lacaille, l’élue à la 3ème jeunesse a rendu visite au couple pour lui adresser ses meilleurs voeux et lui offrir un présent au nom du Conseil Municipal de Saint-Leu.