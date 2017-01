Les vacances touchent lentement à leur fin... C'est aussi le clap de fin pour Anim'vacances ! Ce dispositif a été créé par la municipalité en complément des centres aérés. Il est renouvelé tous les ans.

Les vacances touchent lentement à leur fin... C'est aussi le clap de fin pour Anim'vacances ! Ce dispositif a été créé par la municipalité en complément des centres aérés. Il est renouvelé tous les ans.

Organisé dans les maisons de quartier de la commune, le dispositif s'adresse aux enfants de 6 à 12 ans et aux adolescents de 13 à 17 ans. Du 09 au 20 janvier, les marmailles et les ados de Saint-Leu ont pu découvrir l'art urbain, goûter aux fraîches joies du rafting, ou encore s'ouvrir à la citoyenneté grâce à des rencontres avec des élus et des aînés venus partager leur expérience.

Les participants n'ont donc pas eu le temps de s'ennuyer pendant les vacances d'été ! Entre les ateliers manuels et sportifs, les sorties ludiques et pédagogiques, c'est un programme bien rempli qui a été proposé aux participants.

A la maison de quartier de Grand-Fond, une fresque a été réalisée par les enfants et leur intervenant, Mathieu Paris, qui a voulu dépeindre sur la façade de la maison de quartier des scènes de vie ayant pour décor la plage. Les graffeurs en herbe de Grand-Fond ont d'ailleurs posé fièrement en mode "dab" devant leur oeuvre.