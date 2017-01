Olivienne et Janvier Viramodely ont célébré ce samedi leurs 50 ans de mariage à piton saint-Leu entourés de leur famille et en présence de Mme Marie-Claire Lacaille élue déléguée à la troisième jeunesse. Ils se sont unis le 17 janvier 1967 et ont 5 enfants, 10 petits-enfants et 1 arrière-petit-enfant.

