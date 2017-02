La Ville de Saint-Leu et l'association culturelle Laleu Chinoise en collaboration avec la Fédération des Associations Chinoises de La Réunion organisent le dimanche 5 février le nouvel an chinois à Saint-Leu dans le Parc du 20 décembre. Les associations ont concocté un programme mêlant arts, danses traditionnelles et divertissement.

Comme chaque année, la journée commencera avec la dégustation de la succulente soupe chinoise. Avis aux gourmets et aux gourmands surtout, l’association organise un concours du plus gros mangeur de riz cantonnais à 14h00. Ceux qui veulent relever le défi et participer à la compétition sont invités à s’inscrire sur place dès 12h30 !

Divers ateliers allant de la coupe de bonsaï au mah-jong seront proposés au public toute la journée dans l’enceinte du Parc. Grâce à l’institut Confucius, la musique traditionnelle chinoise sera mise à l’honneur.

L’après-midi sera consacré au karaté, aux danses du lion et du dragon. Vers 18h, un show de la troupe JIANG SU venue de Chine, clôturera la journée de festivités.