La ville de Saint-Leu a accueilli ce mardi 21 Février, pour la deuxième année consécutive, la manifestation organisée par le Rectorat de La Réunion, intitulée " Nout langkosé, nout zarlor ! ", dans le cadre de la Journée Internationale de la Langue Maternelle.

La ville de Saint-Leu a accueilli ce mardi 21 Février, pour la deuxième année consécutive, la manifestation organisée par le Rectorat de La Réunion, intitulée " Nout langkosé, nout zarlor ! ", dans le cadre de la Journée Internationale de la Langue Maternelle.

Cette journée instaurée par l'UNESCO avait pour thème cette année " vers des avenirs durables grâce à l'éducation multilingue ".

Au Parc du 20 Décembre, Madame Hoarau, Adjointe aux affaires scolaires a rappelé les engagements de la municipalité en faveur de la prise en compte des langues maternelles : adoption de la Charte commune bilingue, double signalétique à la médiathèque de La Chaloupe, financements de livres en créole ou encore, soutien aux projets de contes en créole, …

Elle a souligné " l'importance des langues maternelles dans la réussite des apprentissages et particulièrement à La Réunion, l'importance du créole ".

Selon l'élue, " une fois la langue maternelle prise en compte et respectée (…) à l'heure où nos sociétés se mondialisent (…), l'apprentissage multilingue ne doit plus être considérée comme une option, la langue ne doit plus être une barrière ".

Davy Sicard, parrain de cette journée a appelé les personnes présentes et les enfants à être fier de la langue créole.

La journée s'est poursuivie avec des ateliers autour de la langue créole, de la danse et des chants.