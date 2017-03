Conformément à la nouvelle réglementation, à titre temporaire, il ne sera plus possible de déposer de demande de carte nationale d'identité à la mairie de Saint-Leu et dans toutes les mairies annexes du 17 au 28 mars 2017.

A compter du 29 mars 2017, comme pour les demandes de passeport, les demandes de carte nationale d'identité se feront uniquement à l’Hôtel de Ville (Saint-Leu centre) et à la mairie annexe de Piton.

Comme pour les passeports, il ne sera plus possible de déposer les demandes de carte nationale d’identité dans les mairies annexes de la Chaloupe et du Plate.

La mairie de Saint-Leu invite les usagers à prendre dès maintenant leurs dispositions.