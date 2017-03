Afin de commémorer comme il se doit la journée internationale des droits des femmes, la Ville de Saint-Leu vous invite à découvrir depuis le 10 mars 2017 à l'Hotel des Postes, l'exposition collective "Femmes battues, femmes battantes", en partenariat avec l'association EMOI (Écrire, Montrer, Océan Indien). Dans le même temps, en duplex, à l'étage du bâtiment, sera présentée l'exposition "Femmes berbères du Haut Atlas".

"Femmes battues, femmes battantes" est un "travail collectif des artistes Elodie Hitié, Mikaela, Cristelle Belhôte, Christophe Corenthy et Virginie Golczyk..

L’exposition s’articule autour de 5 étapes allant de la violence physique et morale à la résilience. Ainsi les strates parcellaires de la violence faite aux femmes s’harmonisent dans une unité réelle ou fantasmée.

En duplex, à l’étage, vous pourrez découvrir l’exposition "Femmes berbères du Haut Atlas". Le photographe algérien Ferhat Bouda a voyagé dans le Haut Atlas pour rencontrer les Berbères nomades vivant dans la montagne près du sommet où la pauvreté des infrastructures côtoie la rudesse des hivers.

Primé à de nombreuses reprises, Ferhat Bouda s’inscrit dans une tradition de la photographie documentaire, de la narration, de l’essai et de l’engagement. Ses photos ont d'ores et déjà fait le tour du monde et ont été publiées dans des journaux prestigieux tels que The New York Times Magazine, Time, le Monde ou Paris Match.