Ce dimanche 19 mars 2017, une course est organisée dans les hauts de la Chaloupe Saint-Leu. Les inscriptions pour les "10 kilomètres de l'ADH" sont toujours ouvertes et les places encore disponibles ! Nous publions ci-dessous le communiqué municipal.

Il fait chaud ? Venez courir dans la fraîcheur des hauts de la Chaloupe ! Comme chaque année, l’Association ADH organise ce dimanche 19 mars la 20ème édition des "10 Km de l'ADH". Cette épreuve aura comme point de départ le Stade Municipal du Plate Saint-Leu avec une arrivée à la Salle des Fêtes de la Chaloupe Saint-Leu.



Le départ sera donné à 7 heures au Stade Municipal pour descendre vers la RD3, puis les coureurs suivront la RD3 jusqu'au Rond Point Vaudeville à la Chaloupe pour descendre ensuite vers la salle des Fêtes. Des signaleurs et 3 ravitaillements sont prévus sur le parcours.



Les inscriptions sont toujours ouvertes et des places sont encore disponibles. Les droits d'entrée sont fixés à 15€. Un certificat médical datant de moins d'un an est exigé pour les non-licenciés. Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés.



La remise des dossards aura lieu les vendredi 17 et samedi 18 mars 2017 de 9H00 à 16H en journée continue au siège de l'ADH au 154 rue Alexandre Bègue à la Chaloupe (en face de la Médiathèque).