Ce vendredi 24 mars 2017, Thierry Robert a rappelé les modalités de l'attribution du nouveau contrat d'affermage pour le service d'eau de Saint-Leu. Un individu aurait évoqué une affaire de corruption : le député-maire a souhaité répondre. Nous publions son communiqué dans son intégralité ci-dessous.

J'ai appris ce vendredi 24 mars 2017 qu'un "faux corbeau" veut me nuire pour atteindre, en réalité, une entreprise basée en métropole qui vient d'obtenir un contrat important pour l'affermage de l'eau sur la commune de Saint-Leu.

Je tiens à indiquer que le calomniateur est un ancien collaborateur de cette entreprise qui l'a licencié.

Je veux dire que dernièrement, la commune de Saint-Leu a très normalement choisi deux fermiers pour assurer les services de l'eau potable et des eaux usées: l'entreprise Derichebourg s'agissant de l'eau potable d’une part, et la CISE concernant les eaux usées, d'autre part.

Je précise que les offres étaient d'une qualité équivalente voire similaire. En réalité, les seules différences étaient le prix. Il a donc été décidé de choisir les moins chers au plus grand bénéfice des administrés de Saint-Leu qui vont payer une facture moins élevée que celle qu'ils avaient à régler jusque là.

Ce calomniateur voudrait prétendre que cet affermage pourrait être entaché de corruption, ce qui est évidemment faux et, de plus, absurde quand on considère que l’offre était la plus basse.

Je tiens donc à avertir tout un chacun, qu'il faudra prendre ses responsabilités, au moment de me mettre en cause d'une façon qui serait évidemment diffamatoire et calomnieuse.