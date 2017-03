48 seniors ont nagé pour la première fois ce lundi 27 mars 2017 dans le bassin de la piscine municipale de Saint-Leu. "Ces 48 premiers volontaires âgés de plus de 60 ans participent à un programme d'apprentissage de la natation mis en place par le Service d'Aide aux Personnes Âgées (qui dépend du CCAS) et le Service des Sports de la Ville de Saint-Leu. Une initiative saluée par nos pétillants gramounes qui voulaient eux aussi apprendre à nager et profiter de leur piscine municipale. Dès l'ouverture de la piscine en octobre 2016, cette action avait été décidée et annoncée par la Ville de Saint-Leu" écrit la mairie de Saint-Leu dont nous publions le communiqué ci-après.

48 seniors ont nagé pour la première fois ce lundi 27 mars 2017 dans le bassin de la piscine municipale de Saint-Leu. "Ces 48 premiers volontaires âgés de plus de 60 ans participent à un programme d'apprentissage de la natation mis en place par le Service d'Aide aux Personnes Âgées (qui dépend du CCAS) et le Service des Sports de la Ville de Saint-Leu. Une initiative saluée par nos pétillants gramounes qui voulaient eux aussi apprendre à nager et profiter de leur piscine municipale. Dès l'ouverture de la piscine en octobre 2016, cette action avait été décidée et annoncée par la Ville de Saint-Leu" écrit la mairie de Saint-Leu dont nous publions le communiqué ci-après.

"Après une première visite de la piscine il y a quelques jours pour se familiariser tout doucement avec les lieux, il a fallu se jeter à l’eau aujourd’hui ! Et quel bonheur de voir nos seniors s’épanouir, plonger, faire des exercices dans un milieu que beaucoup appréhendaient. "Avant, on nous disait que c’était pas bon d’aller à la mer, nos parents avaient peur et nous aussi. Dans le temps lontan, on n’a pas eu la chance d’apprendre à nager. Aujourd’hui, c’est une vraie revanche sur la vie pour moi. J’ai passé 60 ans et j’apprends à nager !", nous a confié toute heureuse une participante.

Même l’élue déléguée à la 3ème jeunesse, Marie-Claire Lacaille a participé à ce cours de familiarisation afin d’encourager tous ceux et toutes celles qui avaient encore quelques craintes.

Les premiers volontaires répartis en 3 groupes de 16 personnes auront encore 10 séances pour parfaire leur apprentissage, travailler leur motricité et passer un moment de bien-être en groupe. Nos seniors ont de l’énergie à revendre ! La peur de l’inconnu, la gêne de se mettre en maillot de bain se sont comme évaporées sous le soleil de Stella. Une fois dans l’eau, tous ont profité avec amusement et enthousiasme de cette séance de sport et de loisirs !"