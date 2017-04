Du 12 avril au 6 mai 2017, se tiendra l'opération "Nuits sans Lumière" sur l'ensemble de l'île. La Ville de Saint-Leu et les associations de commerçants participent activement à l'événement en réduisant les éclairages publics, les éclairages sportifs et les enseignes lumineuses.

Du 12 avril au 6 mai 2017, se tiendra l'opération "Nuits sans Lumière" sur l'ensemble de l'île. La Ville de Saint-Leu et les associations de commerçants participent activement à l'événement en réduisant les éclairages publics, les éclairages sportifs et les enseignes lumineuses.

Ces dispositions permettent aux jeunes pétrels de prendre leur envol en toute sécurité, de permettre la reproduction des tortues marines, de faire des économies d'énergie et de faciliter l'observation des étoiles.

Axes routiers

Pour des questions de sécurité, les axes routiers suivants resteront allumés :

Route nationale :

• RN1A , centre-ville de Saint-Leu

Routes départementales : (Dans tous les coeurs de quartier (ND des Champs, La Chaloupe…))

• RD 3,

• RD11,

• RD12,

• RD13,

• RD25,

• RD22,

• RD130

Routes communales :

Saint-Leu

• Rue Haute

Piton Saint-Leu

• Rue Adrien Lagourgue

• Chemin Julien Dupont

• Chemin Pierre de Guigné

Espaces de loisirs

La promenade nord et sud du front de mer de Saint-Leu et la ZAC Portail seront éteints durant cette période.

Sites sportifs

• Stade de Colimaçons

• Plateau noir du Centre-ville

• Plateau synthétique de Bois de Nèfles

• Plateau synthétique de la Fontaine

• Plateau noir de l'Ecole maternelle de Stella

• Plateau noir de Bras Mouton

• Plateau noir de l'Etang

• Plateau synthétique de la Fontaine

• Plateau noir de la cité des poissons

• Plateau noir de la ZAC four à Chaux

• Boulodrome de Piton

• Boulodrome du Plate

• Boulodrome de Saint-Leu (N-B : Une compétition de pétanque aura lieu le 15 sur le boulodrome de Saint-Leu. Ne pouvant reporter l'événement, les feux resteront allumés jusqu'à 22h ce jour là.)

En raison du calendrier sportif, les stades de Saint-Leu, Stella, Portail, Piton et Le Plate ci-dessous seront allumés pour les compétitions de football jusqu'à 22h les dates suivantes :

• le vendredi 14 et le samedi 15 avril

• le vendredi 12 et le samedi 22 avril

• le vendredi 28 et le samedi 29 avril

• le vendredi 5 mai

Si vous trouvez un pétrel, appelez le 0262 20 46 65. Recueilli, l’oiseau sera bagué et relâché dans les plus brefs délais.

Conférence de la SEOR - Nuits sans lumières

Dans le cadre des Nuits sans lumières, la Médiathèque Sudel Fuma de Piton Saint-Leu, invite le public à participer à une conférence réalisée par la SEOR sur les pétrel et les oiseaux marins le mercredi 19 avril à 15h. L'entrée est libre et gratuite

Stand d'information de la SEOR

Dans le cadre des Nuits sans lumières, la SEOR organisera un stand d'information le samedi 8 avril, sur le marché forain de Saint-Leu de 7h à 12h.

Explications sur l'opération, sensibilisation à la pollution lumineuse, impacts sur la qualité de vie, les bénévoles recevront le public toute la matinée sur le front de mer de Saint-Leu.