La nouvelle maison de quartier de Cap Camélias (Chaloupe Saint-Leu) a été inaugurée ce jeudi 6 avril 2017 par le député-maire Thierry Robert. La structure est installée dans une ancienne école réhabilitée. Nous publions ci-après le communiqué de la mairie de Saint-Leu

"L’idée de la réhabilitation de cette ancienne école a été lancée en 2011. Après deux ans d’études et formalités, après plus de trois ans de travaux, elle vient donc d’être livrée. Elle complète la liste des maisons de quartiers réhabilitées ou construites par la municipalité. Dès 2009, la Commune a nourri l'ambition de construire dans chaque quartier une maison dans laquelle chacune et chacun pourra venir, faire du sport, se réunir, se cultiver.

C’est ce qui se passe à La Chaloupe ; au Plate ; à La Fontaine à L’Etang ; à Grand Fond / Chemin Thénor ; à Stella ; à Bois Blanc.

C’est aussi le cas dans 7 autres quartiers, dans lesquels la Municipalité a décidé d’implanter une maison dédiée aux habitants et aux associations : Bois Blanc ; Bois de Nèfles ; de Portail ; Chemin Tomy Dany ; Maduran ; Saint-Leu Centre ; les Colimaçons. Les maisons de quartier de Grand Fond ; Stella ; l’Etang ont également été rénovées.

Les autres quartiers ne sont pas oubliés : en effet, les études sont en cours pour cinq autres équipements : c’est la construction d’une salle polyvalente à Grand Fond les Hauts ; c’est la construction d’une salle polyvalente et d’un terrain multi sport au Cap Lelièvre ; c’est l’agrandissement de la maison de quartier de l’Etang ; et c’est enfin la réhabilitation de la maison de quartier de Bois de Nèfles – La Croix.

La maison de quartier de Cap Camélias est une structure de grande taille qui comprend deux niveaux. La Municipalité a décidé d’installer dans la partie haute : une salle polyvalente de 72 m², un local de stockage, deux bureaux pour les permanences et les associations, une salle informatique ouverte au public, un sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dans la partie basse, se trouve une salle polyvalente à dominante sportive de 107 m². Tout a été réhabilité : les menuiseries, les peintures, les revêtements, la plomberie, les sanitaires, l’électricité, l’étanchéité.

Outre les deux bâtiments qui composaient l’école, a aussi été construit un nouveau bâtiment qui va accueillir des vestiaires et sanitaires ; ceux-ci seront accessibles aux personnes à mobilité réduite ; elles pourront également prendre l’ascenseur qui permet d’aller dans tous les locaux. Et afin qu’elles puissent se garer dans les meilleures conditions, des travaux ont été réalisés en extérieur.

De nombreuses entreprises sont intervenues sur le chantier. Les services de la mairie se sont également impliqués dans cette réhabilitation.

Le coût de l’opération est de 822. 945 euros : cela comprend les études et les travaux. Cette opération a entièrement été financée sur les fonds propres de la commune".