Il y avait foule ce dimanche 9 avril 2017 chez Alice Marivan. Et pour cause, celle que tous surnomment Mandone soufflait aujourd'hui ses 102 bougies. Marie-Alice "Marivan est une fille de Saint-Leu, elle a grandi, vécu et a élevé tous ses enfants dans le quartier balnéaire de Citerne 46, quartier dont elle compte parmi les premiers habitants" écrit la mairie de Saint-Leu dans un communiqué que nous publions ci-dessous.

Il y avait foule ce dimanche 9 avril 2017 chez Alice Marivan. Et pour cause, celle que tous surnomment Mandone soufflait aujourd'hui ses 102 bougies. Marie-Alice "Marivan est une fille de Saint-Leu, elle a grandi, vécu et a élevé tous ses enfants dans le quartier balnéaire de Citerne 46, quartier dont elle compte parmi les premiers habitants" écrit la mairie de Saint-Leu dans un communiqué que nous publions ci-dessous.

"Alice très croyante et pratiquante, était connue dans ses jeunes années pour pousser la chansonnette dans les mariages de la commune. Par le passé, elle a travaillé comme cuisinière puis a ouvert une boutique en centre-ville de Saint-Leu.

Sa famille est très proche d’elle, d’ailleurs chaque week-end, elle reçoit des visites et elles sont nombreuses… En effet, au total Alice a eu 4 enfants, qui à leur tour lui ont donné 20 petits-enfants, puis 49 arrière-petits enfants et enfin 15 arrière-arrière-petits-enfants.

L'adjoint au maire, Bruno Domen ainsi que la conseillère déléguée à la 3ème jeunesse, Marie-Claire Lacaille ont fait le déplacement pour lui souhaiter bon anniversaire. L'élu aux sports, Khaled Moussadjee, un habitué des lieux, a tenu lui aussi à rendre visite à Marie-Alice Marivan qui rentre dans le cercle des "zarboutan" de Saint-Leu".