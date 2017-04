Les services de la Mairie ont constaté ce matin que l'école du Plate a été vandalisée dans la nuit de mercredi à ce jeudi 20 avril 2017.

"Les salles de classe et la cantine ont subi des dégradations mineures. De la gouache et des matériels ont été répandus dans quatre classes ; des denrées telles que de l'ail, du sel et des pâtes ont été dispersés sur le sol de la cuisine. Rapidement, toutes les mesures ont été prises pour effacer les traces de ces invilités et assurer le retour à la normale courant de la matinée" écrit la mairie.

Une enseignante, intervenue sur radio Freedom ce matin, a confié "ne pas savoir quoi dire aux enfants" arrivés dans leur école vandalisée.

"Nous déplorons et regrettons une nouvelle fois de tels actes dans un lieu dédié à l'éducation de nos jeunes enfants" termine la municipalité de Saint-Leu.