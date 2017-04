C'est en 1957 qu'ils se sont dit oui à l'Église de Piton Saint-Leu. À l'époque l'orchestre cuivre les avaient accompagnés jusqu'à la salle verte où ils ont célébré comme il se doit leur mariage. Aujourd'hui, 60 ans après, c'est à nouveau la fête, pour cette fois célébrer leurs noces de diamant.

Suzie se confie et avoue le secret de la longévité de leur union : "quand ou lé pas d’accord avec out mari, ou boit un ti gorgée de l’eau et ou sava...", autrement dit, il ne faut pas attiser les conflits et faire preuve de calme, de patience et de compréhension envers l’autre. Elle avoue aussi qu’il faut laisser un peu de liberté à son compagnon et c’est grâce à cela qu’il sont encore amoureux aujourd'hui, comme au premier jour.

Leur âges ? 79 ans pour Madame et 82 pour Monsieur, "ce ne sont que des chiffres" laisse entendre Suzie qui ajoute "je suis jeune dans ma tête, c’est ça le plus important"!

De leur union sont nés 6 enfants, 2 garçons, 4 filles, 6 petits-enfants et 19 arrières-petits-enfants. Une grande famille, dont certains membres ont fait le déplacement depuis, pour fêter comme il se doit ces noces de diamant.