Claudette et Louis Darty se sont rencontrés aux Avirons dans les année 1960, et se sont dit oui le 27 avril 1967.

Résidants chemin Boussole à Saint-Leu, les époux Darty ont célébré ce dimanche leur noce d’Or. La famille s'est réunie à l'occasion de ces 50 ans de mariage. Claudette affirme qu’en 50 ans d’union, "il y a des hauts, il y a des bas" et précise avec un brin d’humour, "le mariage c’est pour le pire et surtout le meilleur". Leur amour a traversé les époques et demeure toujours intact.

Louis se remémore la cérémonie avec feu Père Jeannette, le cortège après s’être passé mutuellement l’anneau, "c’est comme si c’était hier...". Aujourd’hui, la famille de Claudette et Louis est composée de 3 enfants, 6 petits-enfants et 1 arrière-petit-enfant.