Aubin, Cliff Azor, Emmanuelle Ivara et bien d'autres artistes s'apprêtent à investir les rues pour Leu Tempo Festival, qui se tiendra du 10 au 13 mai prochain, à Saint-Leu. Ci-après, le programme et les infos pratiques. (Photo archives)

Du 10 au 13 mai 2017, Leu Tempo Festival fé pèt’ la kol ! Saint-Leu revêt les couleurs du plus grand festival de rue de La Réunion qui fait battre le cœur de l'ouest ! Cette année, la programmation sera encore de haute volée avec des artistes venus d’ici et d’ailleurs mais aussi la crème des danseurs, chanteurs, gymnastes et acrobates, comédiens de l'île.



Le 13 mai : le grand rassemblement de la " Fèt dann’ Somin "



Chaque année, entre 10 000 et 15 000 personnes se rassemblent à Saint-Leu pour fêter la fin du festival. Parade urbaine géante et colorée, concerts gratuits au coin de la rue, ambiance détendue et familiale… La Ville de Saint-Leu, ses associations et Le Séchoir unissent leurs forces pour vous offrir ce grand moment de partage, d’art populaire et de convivialité.



Le programme de la Fèt dan’ somin :



20h : parvis de la Mairie : lancement de la parade

20h -21h : défilé en centre ville de Saint-Leu jusqu’à la pâtisserie Chong



Concerts sur le Plateau Noir du stade Christol Marivan (centre ville)

20h30 : David Certat

21h : Nawar en live

22h : Rougail séga avec Aubin, Cliff Azor, Emmanuelle Ivara, Talia en live

23h45 : Jim ramaen live



Scène en l’air sur le Parvis de la Mairie

De 21h à Minuit : plateau artistique dédié à la découverte de nouveaux talents (danses, musique, spectacle vivant)





L'intégralité du programme du festival est à retrouver sur www.lesechoir.com

Infos pratiques :

Circulation et stationnement en centre-ville

Le Séchoir en collaboration avec la Ville de Saint-Leu, organise Leu Tempo Festival du 10 au 13 Mai 2017. Ce temps fort de l’agenda culturel nécessite comme chaque année la mise en place d’un dispositif spécial concernant le stationnement et la circulation en centre-ville.



Par ailleurs, nous vous informons que comme chaque année, le marché forain du samedi aura bien lieu pendant Leu Tempo Festival.



Nous vous souhaitons un bon festival et vous remercions de votre compréhension.

Arrêtés N °98/2017, N°99/2017 et N°100/2017 portant réglementation de la circulation et du stationnement dans l’agglomération de Saint-Leu



Dispositif spécial " Front de mer "



Le jeudi 11 mai 2017 et le vendredi 12 Mai de 15h à 21h

Le samedi 13 Mai 2017 de 14h à 17h30

- Circulation interdite sur la rue de la Compagnie des Indes dans sa portion comprise entre la rue Waldeck Rousseau et la rue de l’Etang



- Circulation en double sens dans les rues de Châteauvieux et du Commandant Legros uniquement pour les riverains.



Le jeudi 11 mai 2017 à 7h jusqu’au samedi 13 mai 2017 à 17h30

- Stationnement interdit autour du monument aux morts, dans la rue de la Compagnie des Indes dans sa portion face au monument aux morts



Mercredi 10 Mai 2017 de 12h à 21h

- Stationnement interdit autour du monument aux morts sur la rue de la Compagnie des Indes. La circulation se fera en contournant le monument aux morts pour les personnes empruntant la rue de la Compagnie des Indes.



Dispositif spécial " Fèt dann somin "



Du samedi 13 Mai, 19h au dimanche 14 mai, 05h du matin

Stationnement interdit sans interruption sur :

- La rue du Général Lambert du rond-point nord au Chemin Dubuisson, ainsi que sur les parkings attenant à cette voie



- La rue du Lagon aux deux premiers équipements devant le N°54 et 56



- Le boulevard de l’Océan dans sa portion entre le boulevard Bonnier et la rue du Lagon de part et d’autre de la chaussée



Circulation interdite de 19h à 05h du matin sauf riverains sur :

Rue Waldeck Rousseau – Rue Barrelier – Rue de la Salette – ruelle Rivière – rue Gaspard – Rue Archambaud – rue Saint-Michel - rue Désert Dennemont – rue de la Croix – venelle des Girimbelles – rue Pierre Hibon – rue des Capucins – Boulevard Bonnier, portion comprise entre son intersection avec la rue du Général Lambert et son intersection avec la rue de la Compagnie des Indes – rue de l’Etang – Rue Commandant Legros – avenue de Châteauvieux – rue de la Marine



Circulation interdite de 19h à 05h sur la rue du Général Lambert (RN1A) du rond-point entrée Nord au chemin Lacroix au Sud.



De 19h à 02h, un sens unique sera instauré dans le sens Nord/Sud par la rue de la Compagnie des Indes, le boulevard Bonnier, la rue de l’Océan et rue du Général Lambert.



De 19h à 02h, un sens unique sera instauré dans le sens Sud/Nord par la rue Haute depuis le Chemin Dubuisson jusqu’au rond point Nord.