Ce dimanche 21 mai, de 7h à 15h30, aura lieu la brocante de la Ville de Saint-Leu, soit le rendez-vous des bonnes affaires où il est possible de chiner du récent, de l'ancien et du très ancien. C'est aussi l'occasion pour certains de vendre ce qui n'est plus utilisé pour empocher quelques euros. La brocante de Saint-Leu se déroule en lieu et place du marché forain sur le front de mer.

Ce dimanche 21 mai, de 7h à 15h30, aura lieu la brocante de la Ville de Saint-Leu, soit le rendez-vous des bonnes affaires où il est possible de chiner du récent, de l'ancien et du très ancien. C'est aussi l'occasion pour certains de vendre ce qui n'est plus utilisé pour empocher quelques euros. La brocante de Saint-Leu se déroule en lieu et place du marché forain sur le front de mer.

Que peut-on vendre (et acheter) dans une brocante ?



On trouve de tout dans une brocante des vélos, en passant par de l'électroménager la vaisselle, des outils, les jouets et les jeux vidéos jusqu’aux vêtements. La brocante regorge d’articles que vous pouvez vendre ou acheter.



Si vous êtes vendeur, c’est le moment de vider vos armoires, vos placards, vos garages vos débarras et grenier. Il est primordial de s’organiser et d’arriver tôt pour installer comme il se doit vos articles qui malgré leur âge et leur petit défaut pour certains partiront au juste prix.



Si vous êtes acheteur, c’est le moment de refaire sa garde-robe ou de compléter vos collections à des prix défiant toute concurrence frôlant 1 ou 2 euros. Acheter en brocante, c’est aussi l’occasion de retrouver du pouvoir d’achat et de faire plaisir à ses proches ou à soi-même.



Comment réserver son stand ?



Il est possible de réserver son emplacement, pour cela, il faut contacter les services municipaux au 0262 34 66 78 et réserver l’espace qu’il vous sera nécessaire pour exposer vos objets.



Deux tarifs sont proposés : 20 euros pour les professionnels et 10 euros pour les particuliers.