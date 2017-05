Très alerte, Irène Bastien a fêté ses 102 ans ce dimanche 28 mai 2017. Elle est née le 24 mai 1915 à Saint-Leu. Cette native et habitante de la Chaloupe a eu 8 enfants et a aujourd'hui 11 petits enfants, 20 arrière-petits-enfants et 5 arrière-arrière-petits-enfants. En cette journée de fête des mères, Irène a une nouvelle fait fait le bonheur de toute sa famille

