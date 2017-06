Avec un jour d'avance sur la date officielle, les écoliers de Saint-Leu donneront de la voix ce mardi 20 Juin sous le Parc du 20 décembre pour célébrer la Fête de la Musique.

Dès 9h30, les élèves venus des 4 coins de Saint-Leu seront ravis de présenter devant leurs parents, et devant vous leur interprétation de grands standards de la chanson réunionnaise, française et même internationale !

Pour l'occasion, ils seront accompagnés par les musiciens de l'orchestre de l'Ecole des Musiques Actuelles de la Réunion qui est implantée à Saint-Leu.

Cet événement est organisé par l'Académie de la Réunion, en partenariat avec les écoles de Saint-Leu, la Ville de Saint-Leu et l'Ecole des Musiques Actuelles de La Réunion.