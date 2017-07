La Ville de Saint-Leu informe les usagers que la piscine municipale de Saint-Leu sera fermée du 09 au 14 Juillet inclus afin de procéder à l'entretien technique obligatoire de l'équipement. La piscine étant déjà fermée le lundi et le vendredi 14 juillet étant férié, seulement 3 jours effectifs de fermeture sont à prévoir.

Toute piscine doit respecter des phases d’entretien à des dates précises, non souhaitées par la Municipalité mais imposées par la réglementation en vigueur. Aussi, la fermeture doit obligatoirement intervenir à cette période pour des raisons évidentes d’hygiène et de sécurité. Des travaux d’entretien doivent être effectués afin d’assurer aux Saint-Leusiens un équipement irréprochable en termes de qualité et de propreté. Il en va de la sécurité des enfants, des sportifs et des particuliers qui fréquentent cette piscine municipale.



La réouverture est prévue le 15 Juillet aux horaires des vacances 9h/13h - 14h/18h.