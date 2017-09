La Ville de Saint-Leu organise la traditionnelle Fête de la Salette. Au programme de cette édition 2017, les incontournables manèges et les forains attendent le public jeune et moins jeunes du 15 au 19 septembre à la Ravine Saint-Leu et dans le Parc du 20 Décembre. La Fête de la Salette rime aussi avec concerts gratuits. (Le programme est à retrouver en fin d'article)

Dès le 15 septembre, le séga piqué sera à l’honneur avec le dynamique Jean Roland, juste après le discours inaugural du maire, Bruno Domen. Le samedi 16, c’est le seggae de Jo Persée et la douce voix de Kénaelle qui raviront le public. Dimanche, Baster nous invite à replonger dans nos meilleurs souvenirs. Lors de la dernière soirée de concert à la Ravine, le public aura l’occasion d’assister aux prestations des chanteurs Pix’l et Metys.

Toujours dans le cadre des festivités de la Salette, la journée 3ème jeunesse accueillera les gramounes venus de toute l’île le dimanche 24 septembre, dès 13h30 pour un bal après-midi dansant dans le parc du 20 Décembre avec l’orchestre " Ambiance Rétro ".

Infos pratiques

Côté route, un dispositif de circulation et de stationnement est mis en place comme tous les ans. Ainsi, la circulation sera interdite du lundi 11 septembre au lundi 25 septembre sur la rue Haute entre le rond -point nord et la rue Gaspard. Il sera également interdit de circuler rue de la Salette. Le dimanche 17 septembre de 6h00 à 18h00 et le mardi 19 septembre de 6h00 à 18h00, la rue Haute sera fermée à la circulation entre le chemin Dubuisson et la rue Gaspard dans le sens Sud /Nord. Dans le sens Nord /Sud, les bus stationneront sur le parking en face de la résidence Gabrielle. Dans les deux sens, les bus déposeront les voyageurs rues Gaspard et Général Lambert jusqu’au parking du cimetière.

Programme :

Vendredi 15 septembre :

19h : Discours des officies

19h15 : Dany M

20h : Allians Kréol

21h : Jean Roland (Kayen)

Samedi 16 septembre :

19h : Show Mode avec les boutiques de Saint-Leu

20h30 : Jo Persée

21h : Tropical Vibe avec DJ Yaya, Lenny, Biozirick, Melly, N’Rick, Pharaon, Kénaélle

Dimanche 17 septembre :

16h : Radio Crochet " Live " - Sun Océan

19h : Ras Lady

20h : Baster

Lundi 18 septembre :

19h : Zazakel Gasy

19h30 : Lovers 974 : " Metys et Pix’L