Plusieurs milliers de fidèles sont attendus à Saint-Leu ce mardi 19 septembre 2017 pour la traditionnelle messe de la Salette. La cérémonie religieuse commencera à 10 heures. La commune a mis en place un dispositif spécial pour fluidifier la circulation (Photo d'illustration)

Tout au long de la journée de ce mardi, la circulation se fera en sens unique par le front de mer pour les véhicules venant du Nord (rue de la compagnie des Indes, boulevard Bonnier et rue de l’Océan) et par la rue Général Lambert dans le sens Sud /Nord depuis l’intersection rue Gaspard / rue Général Lambert (marché artisanal) jusqu’au rond-point Nord.

Les bus de pèlerins venant du Nord déposeront les passagers au rond-point Nord et iront se garer sur le parking situé en face de la résidence Gabrielle. Les bus venant du Sud déposeront les pèlerins au carrefour de la rue Haute et de la rue Gaspard et se gareront sur le boulodrome. Seuls les transports publics de voyageurs (Car Jaune et kar Ouest) seront autorisés à stationner sur la rue Général Lambert pour la pose et la dépose des passagers.

