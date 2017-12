Dans le cadre de ses opérations "bien-être", le service d'accompagnement des personnes porteuses de handicap de la ville de Saint-Leu, (SAPPAH) organisait une sortie de trois jours aux Makes pour une dizaine de personnes handicapées de la commune. Nous publions ci-après le communiqué de la collectivité à propos de cet événement.

Les participants étaient tous au point de rendez-vous ce mercredi 29 novembre, impatients de voir arriver les bus adaptés du GIHP (Groupement pour l'Insertion des Personnes Handicapées). Et pour cause, ils vont passer 3 jours aux Makes et profiter de l’air frais du village des hauts !

Au cours du séjour, sont prévues de nombreuses rencontres avec les habitants du village, une association et des enfants venus séjourner au centre de vacances des Makes. Le SAPPAH a même prévu une activité sportive avec une excursion à la fenêtre des Makes. Les soirées promettent d'être animées elles aussi, avec un karaoké ou encore des soirées dansantes.

Parmi l’équipe encadrante, on compte 4 membres du CCAS et un agent du Département. Avec ce séjour, la Ville de Saint-Leu propose aux personnes porteuses de handicap de sortir du cadre familial, de s’évader et se détendre. Grâce aux minibus équipés du GIHP, les participants sont transportés dans les meilleures conditions.

La Ville de Saint-Leu a engagé une dynamique depuis plusieurs années afin de changer le regard porté sur le handicap. Ce type de sortie a déjà eu lieu avec trois groupes de 15 personnes à Cilaos. Le SAPPAH souhaite à travers ces actions, promouvoir le bien-être qu’il soit social, psychologique ou physique.