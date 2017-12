Le Maire de Saint-Leu Bruno Domen a félicité ce mardi 12 décembre 2017 les participants du concours "Jardins et Maisons fleuris 2017" et remis aux vainqueurs les récompenses dans les différentes catégories. Des bons de 200 euros ont été remis aux 1ers prix qui ont également reçu plusieurs cadeaux de circonstance : orchidées, lampe anti-moustiques, vase, taille haie, pots en terre cuite ou encore repas dans un gîte. Le service Environnement, les élus, les membres du jury ont été félicités par le Maire pour leur implication dans la réussite de cette 21ème édition.

"Cette action complète le grand dispositif de plantation de 10 000 arbres, lancé l’an dernier sur le territoire communal. Ainsi, pour conserver et renforcer sa diversité et richesse biologique face à cette urbanisation, notre ville mène en effet une opération de végétalisation d’envergure sur les espaces naturels dans un objectif de développement durable et donc de bien être collectif et individuel. Les bienfaits des forêts et des plantes pour l’environnement ne sont plus à démontrer, on ne sait pas toujours que le jardinage a des vertus bénéfiques pour notre santé. Jardiner, c’est se faire du bien!" a expliqué dans son discours Bruno Domen.

Catégorie Jardins créoles

prix : Madame Dijoux Marie Nicaise ; 3ème prix : Madame Marie-Paule Hoareau.

Catégorie Jardins paysagers

prix : Madame Dijoux Camille ; 3ème prix : Madame Marie-Claire Hoareau.

Catégorie Balcons et terrasses

prix : Madame Dijoux Elisabeth ; 3ème prix : Monsieur Vily Roger.

Le prix spécial du jury est décerné à Monsieur Rosalie Giovanni. Le jury était composé de Messieurs les adjoints au Maire Pierre Guinet et Philippe Lucas, Daniel Lucas le directeur du conservatoire botanique de Mascarin, Pierrot Zitte responsable du service Environnement, Mélanie Darty de l’association ADH et de Monsieur François Le Jardinier de VISU Magazine.