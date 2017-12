La magie de Noel a opéré ce mercredi 27 décembre 2017 sous le chapiteau du parc du 20 décembre à Saint-Leu avec la soirée "Un seul ker pour Noël". Les associations Alliance Kréol, Bonne action et Ptits coeurs ont interprété devant plus de 300 personnes des chansons de Noel de toutes les époques. Nous publions ci-après le communiqué des services de la collectivité à propos de cette manifestation.

Le public a vibré et participé pleinement à la fête aux côtés des élus, en l’occurrence le député Thierry Robert et Marie-Claire Lacaille, adjointe au maire, qui ont tous deux félicité les bénévoles qui se donnent sans compter toute l’année pour apporter de la joie aux enfants hospitalisés. L’heure a été à la fête avec le Père Noël et même Angélo la mascotte de la ville mobilisée pour le défilé du père Noel sous le chapiteau au son des tambours.

Ce concert est le point d’orgue d’une série d’actions associatives pour les enfants malades. Aurélien Centon mais aussi Nathalie Poulot la présidente d’alliance Kréol, Nathalie, ont remercié la mairie pour son investissement. Le député a rappelé que la commune accompagne depuis 2008 l’association dans cette action de solidarité.