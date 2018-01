La forte tempête Berguitta est passée au plus près de nos côtes ce jeudi 18 janvier 2018. Les dégâts se font toujours ressentir sur Saint-Leu. Le réseau routier est toujours impacté et la baignade est interdite. Nous publions le communiqué municipal ci-dessous.

Point sur le réseau routier

Pour faire suite aux dégradations constatées sur la voirie communale suite à la tempête BERGUITTA,

une modification de la circulation a été mise en place par arrêté municipal :



- Route coupée sur le chemin ANIQUILON au niveau du radier de la Ravine La VEUVE ;

- Rétrécissement de la chaussée sur le chemin Pierre Deguigné dans sa portion comprise entre l'intersection chemin Bois nèfles/ chemin Pierre Deguigné, et la Ravine la VEUVE ;

- Rétrécissement de la chaussée sur le chemin Gilbert HIBON au niveau de la Ravine de la VEUVE.



Nous vous informons que le CD 13 est toujours coupé au niveau des Colimaçons. Les services du Département et de la Mairie travaillent actuellement sur le secteur fortement endommagé par des éboulis.



Interdiction de baignade et des activités nautiques pour l'ensemble des plages de Saint-Leu



En raison de l'écoulement des ravines provoqué par la forte tempête Berguitta, le Maire de Saint-Leu a pris la décision d'interdire jusqu'à nouvel ordre, la baignade et toutes les activités nautiques sur l'ensemble des plages de la Commune de Saint-Leu. Un retour à la normale peut prendre plusieurs jours. Nous diffuserons un communiqué dès que l'arrêté municipal d'interdiction sera levé.