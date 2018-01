Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 2 heures

Ce lundi 22 janvier, le maire de Saint-Leu, Bruno Domen a écrit à Jean-Claude Lacouture, président de l'AMD et à Stéphane Fouassin, président de l'AMDR afin de solliciter le soutien des deux associations des maires de La Réunion. En effet, la ville et les communes du sud ont été durement touchées par le passage de la tempête Berguitta. L'élu demande aux deux associations d'appuyer auprès de l'État les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Un classement rapide permettra le déblocage de fonds d'urgence et pour les familles, une meilleure prise en charge de leurs indemnisations auprès des assureurs. Nous publions ci-après le courrier envoyé. (Photo d'illustration)

