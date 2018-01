Suite aux dernières intempéries et à la fermeture d'une portion du CD13 à Saint-Leu (route de Bras Mouton) un dispositif de navettes a été mis en place. Nous publions ci-dessous le dispositif prévu pour les scolaires.

Le bus LE 18 (50 places) ne peut pas emprunter le Chemin Tan Rouge au Plate pour prendre en charge et déposer les élèves le matin et le soir. Seuls 6 élèves sont concernés. Ils devront donc se rendre à l’intersection par leurs propres moyens pour prendre les navettes de 30 places jusqu’à la réalisation des travaux. Les élèves et/ou parents d’élèves concernés sont directement contactées et informées par le prestataire. L’information est également relayée par le conducteur, directement auprès des élèves, ce soir.

Ces navettes fonctionnent le matin de 5h00 à 08h30, le midi de 11h15 à 12h30 et l’après-midi de 14h00 à 18h00 le temps des travaux et seront répartis comme suit :

Une navette de 30 places entre l’arrêt Chemin Potier et le Parking du cimetière des Colimaçons.

Tous les bus scolaires récupéreront leurs élèves sur ce parking, ensuite repartiront sur Saint-Leu, Grand Fond, pour reprendre leur itinéraire normal au niveau de l’école de l’Étang.

Une navette de 30 places entre l’arrêt Chemin Rivière et le parking de l’école de l’Étang.

Tous les bus scolaires récupèreront leurs élèves sur ce parking et reprendront ensuite leurs itinéraires, soit par la RD13 ou la RD22

Ces services pourront être ajustés en fonction des aléas et contraintes rencontrés en cours de journée. À noter qu’il n’y a pas d’incidence pour les élèves de primaires et maternelles. Le bus LE 45 (30 places) peut emprunter le Chemin Tan Rouge.