Suite à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle après le passage de la tempête Berguitta, la réception du public pour constituer les dossiers de sinistres à Saint-Leu a commencé ce lundi 5 février 2018 à l'hôtel de ville et dans les mairies annexes. Vous avez encore jusqu'à ce vendredi pour effectuer vos démarches. (Photo d'illustration)

La réception du public a commencé ce lundi 5 février 2018 et ce jusqu’à vendredi 15h00 à l’Hôtel de Ville et dans les mairies annexes pour la constitution des dossiers de sinistres.

Mairie centrale :

· Lieu de réception : Salle du conseil municipal

· Jours et heure de permanence de la semaine du 05 au 9/02/18 :

o Lundi 05/02/18 : de 8 h à 12 h 15

o Mardi 06/02/18 : de 8 h à 12 h 15 et de 13 h à 16 h

o Mercredi 07/02/18 : de 8 h à 12 h 15

o Jeudi 08/02/18 : de 8 h à 12 h 15

Mairie annexe Piton :

· Lieu de réception : Sappah

· Jours et heure de permanence :

o du lundi au jeudi : de 8 h à 12 h 15 et de 13 h à 16 h

o le vendredi : de 8 h à 12 h 00 et de 13 h à 15 h

Mairie annexe de la Chaloupe :

· Lieu de réception : bureau des agents et bureau des élus

· Jours et heure de permanence :

o du lundi au jeudi : de 8 h à 12 h 15 et de 13 h à 16 h

o le vendredi : de 8 h à 12 h 00 et de 13 h à 15 h

Mairie annexe du Plate :

· Lieu de réception : bureau des agents et bureau des élus

· Jours et heure de permanence :

o du lundi au jeudi : de 8 h à 12 h 15 et de 13 h à 16 h

o le vendredi : de 8 h à 12 h 00 et de 13 h à 15 h

Numéro de téléphone pour tous renseignements : 0262 34. 66. 60 (secrétariat général)