Suite aux dernières précipitations, la Ville de Saint-Leu demande aux automobilistes de faire preuve de prudence sur les routes de la commune en ce vendredi 09 février. De nombreux radiers sont submergés dans les hauts. (photo d'illustration)

On ne circule plus à l'Etang, au niveau des deux radiers du CD13 qui relient Grand-Fond à l'Etang Saint-Leu . La gendarmerie est sur place pour orienter les automobilistes. La circulation est également coupée au niveau du radier du Chemin d'Eau situé sur le chemin Pierre Roger. Vous pouvez emprunter le chemin Carlonette.

Le radier de la Ravine Aladin à la Chaloupe et plusieurs radiers entre le Plate et la Chaloupe sont submergés. Pour votre sécurité, nous vous demandons de ne pas essayer de franchir un radier en crue et de limiter vos déplacements dans les hauts de la Commune.

Avis aux parents des élèves scolarisés au Plate (ligne 11 bus scolaire). En raison des conditions de circulation et des radiers submergés dans les hauts, les élèves de l'école du Plate transportés sur la ligne 11 des bus scolaires n'ont pas pu regagner leur domicile. Des navettes sont actuellement mobilisées par le TCO. Les parents qui le souhaitent, peuvent récupérer leurs enfants à l'école du Plate.

Pour signaler toute situation liée aux fortes pluies, contactez le 0262 34 80 03.



