Le vernissage de l'exposition "Danyèl Waro vu par les élèves de Saint Leu" a eu lieu ce vendredi 9 février 2018 à l'Hôtel des Postes à Saint-Leu. Vous pourrez découvrir le le travail des écoliers jusqu'au 24 février selon les horaires d'ouverture au public : de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures du lundi au samedi. L'entrée est libre. Nous publions ci-après le communiqué de présentation transmis par les services de la mairie.

Nul n’est besoin de présenter une fois de plus Danyèl Waro : chanteur engagé et poète, Danyèl Waro est un personnage généreux dont le rôle de transmetteur de la culture n’est plus à prouver. Quatre concerts ont été organisés dans 4 écoles de Saint Leu en début d’année : l’école Saint-Leu centre, l’école des Camélias, l’école du Plate et l’école Mario-Hoareau.

Dans chacune des écoles, une classe a travaillé avec son enseignant sur 3 chansons de son répertoire et offert ainsi un concert de l’artiste accompagné par les élèves. Afin de faire perdurer ce projet, il a été proposé aux autres classes des 4 écoles de travailler en arts plastiques sur le personnage haut en couleur qu’est Danyèl Waro.

Accompagnés par Aurore Covasso, la conseillère départementale en arts visuels, les enseignants et les élèves ont donc créé des personnages évoquant l’artiste. Carte blanche a été donnée également à des artistes moins en herbe qui ont laissé libre cours à leur imagination avec pour seule consigne de représenter Danyèl Waro. Cette exposition est donc le fruit de ce travail.