Publié il y a 11 heures / Actualisé il y a 11 heures

France et Charle-Henri Rico Futol se sont unis le jour de la la Saint-Valentin, fête des amoureux, le 14 février 1958. 60 ans plus tard, entourés de leur famille et de leurs amis et en présence de Bruno Domen, Maire de Saint-Leu, et des élus Marie-Claire Lacaille, Josian Zettor et Wilfried Baptisto, ils ont donc célébré aujourd'hui leur noces de diamant.

