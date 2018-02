Publié il y a 10 heures / Actualisé il y a 10 heures

La municipalité de Saint-Leu informe les parents d'élèves que les inscriptions en maternelle (enfants nés en 2015), en élémentaire (CP enfants nés en 2012) et pour les nouveaux arrivants auront lieu du jeudi 1er mars au lundi 30 avril 2018 du lundi au jeudi de 8h00 à 11h30 et de 13h00 à 15h30 et le vendredi de 8h00 à 11h30 et de 13h00 à 14h00 aux horaires et lieux suivants que vous retrouverez ci-dessous.

