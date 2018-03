Les travaux pour la réhabilitation de l'école Mmaternelle du Plate (Saint-Leu) ont débuté ce lundi 12 mars 2018. La durée annoncée du chantier est de 9 mois pour un coût total de 500 000 euros. L'ensemble des activités sont réalisés à 60 % par les agents de la commune en régie

Concernant la rénovation de la cantine, du réfectoire mais aussi de l'ensemble des travaux de sécurisation et d'étanchéité des bâtiments, ce sont les services techniques qui s'en chargent. Pour le reste (un mur de soutènement à l'arrière des 4 classes), il s'agit de prestataires extérieurs.

Le calendrier des travaux a été révélé aux habitants et parents d'élèves présents. L'annonce a été réalisée par les adjoints Gisèle Belin et Michèle Hoarau déléguée aux affaires scolaires et le conseiller municipal Bruno Domen, en présence du responsable technique.

Du côté des parents d'élèves, c'est un ouf de soulagement et un sentiment de satisfaction en direction de la Ville de Saint-Leu. En effet l'objectif de la commune est d'investir pour la jeunesse et ce, dès l'école maternelle. " où l'on forme les citoyens de demain qui devront être diplômés pour réussir leurs vies professionnelles " a expliqué Bruno Domen, le maire de Saint-Leu.