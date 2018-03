Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les époux Ferrard célèbrent leurs 50 ans de mariage à Piton Saint-Leu. Elle était nénène, il était gardien, tous deux sont originaires de Saint-Leu. Ils se sont dit OUI pour la vie en 1968 à l'ancienne Mairie de Piton Saint-Leu proche de la fabrique. Il se sont rencontrés à " la fête Village " ; fête foraine qui avait jadis lieu à l'Étang-Salé les Bains. Il y a 50 ans, le consentement du père de Marie Suzette était indispensable car à l'époque on ne pouvait se marier qu'à partir de la majorité fixée à 21 ans. Elle en avait tout juste 20 et lui 24. Maintenant, Marie Suzette a 70 ans et Yves 74 ans. Ils fêtent solennellement leurs noces d'or aux côtés de leurs 6 garçons, de leur 1 fille et de leurs 11 petits enfants. Une retraite bien méritée avec leurs proches et amis. Durant leur célébration de noces d'or, le Maire de Saint-Leu, accompagné de son adjointe Gisèle Belin et de Marie-Annick Hamilcaro, conseillère municipale leur a souhaité un joyeux anniversaire de mariage en or.

