Russel et Suzette Félicité ont fêté leurs 65 ans de mariage ce samedi 24 mars 2018 à la Fontaine Saint-Leu, entourés de leur famille. En plus des noces de palissandre du couple, la famille célébrait les 85 ans de Russel. Nous publions le communiqué de Saint-Leu ci-dessous.

Pour ce jour doublement exceptionnel, le Maire, Bruno Domen et l'élue déléguée à la 3ème jeunesse, Marie-Claire Lacaille ont tenu à féliciter le couple en lui offrant un présent au nom du Conseil Municipal. Un autre conseiller municipal ne pouvait manquer cet événement… Il s’agit de Roland Félicité, élu du secteur de la Fontaine mais surtout fils de notre heureux couple !



Russel a été agriculteur et Suzette s’est occupée des 12 enfants du couple et du foyer. Aujourd’hui, la famille compte plus d’une trentaine de petits-enfants et autant d’arrière petits-enfants. Ils ont chaleureusement entouré les deux piliers de la famille pour célébrer cette union façonnée dans le solide bois de palissandre.