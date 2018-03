Les Saint-Leusiens ont la main verte ! L'association Développement des Hauts (ADH) a lancé un jardin partagé à la Chaloupe. Brèdes, chouchous, tomates arbustes ou encore ananas : le potager garanti sans pesticides est bien fourni. Nous publions le communiqué d de la ville de Saint-Leu à ce sujet ci-dessous. (Photo archives)

Le Maire de Saint-Leu Bruno Domen et l’élu de la Chaloupe, Bertrand Maillot ont répondu à l’invitation de l’Association Développement des Hauts (ADH) de la Chaloupe pour inaugurer leur jardin partagé. Au-delà de cette belle initiative, les membres de l’association et le Maire ont visité pendant toute la matinée, des sites entretenus par les employés de l’association. Après un petit-déjeuner préparé par l’association, la délégation s’est donc rendue sur le site de décollage des parapentes, le parcours de santé près du stade Christian Rivière, le site de l’église Saint-Christophe pour finir au Plate sur le piton Calvaire.

Issu de l’agriculture raisonnée, le jardin partagé est entretenu par et pour les membres de l’association. Brèdes, chouchous, tomates arbustes ou encore ananas, le jardin est bien fourni et permet aux familles des membres de manger 5 fruits et légumes par jour ! L’association s’inspire fortement de la permaculture : ainsi les légumes qui poussent ne subissent aucun traitement.

Dans son discours, le Maire, Bruno Domen a rappelé l’importance du travail agricole et des traditions s’y attachant : "Je viens d’un milieu modeste, mes parents m’ont transmis l’amour de la terre. Cette passion je l’ai vécue à travers mon métier de formateur agricole. Au centre de formation de Piton Saint-Leu, j’ai d’ailleurs eu l’occasion de mettre en place un module d’enseignement consacré à l’agriculture bio et raisonnée. A mon sens, l’agriculture est l’un des plus beaux métiers !" Le Maire a salué l’engagement de l’ADH et a encouragé ses membres à poursuivre leurs actions au service des Saint-Leusiens.

L’ADH est une association qui existe depuis plus de 24 ans. Sous la présidence de Jocelyn Técher, l’association emploie 27 salariés qui œuvrent à l’entretien de certains sites de la Commune et à l’organisation d’événements sportifs et culturels comme la course de l’ADH ou la Fête de l’Artichaut. L’ADH travaille en partenariat avec les écoles et organise la visite du jardin, guidé par les bons conseils et les nombreuses anecdotes du directeur de l’association, Monsieur Cadet.