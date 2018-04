Depuis quelques semaines, des travaux de réhabilitation ont commencé au stade de Portail à Saint-Leu. La municipalité a commencé ces travaux afin d'offrir aux Saint-Leusiens du Portail un terrain capable d'accueillir dans de meilleurs conditions les sportifs. Après le terrain synthétique de Bois de Nèfles et de l'Etang, la ville investit pour le terrain du Portail. Au total, ces investissements s'élèvent à plus de 700 000 euros.

Anciennement terrain de football, le stade de Portail va devenir un terrain homologué pour la pratique du rugby et du football. Le ballon ovale fait de plus en plus d’adeptes à Saint-Leu. Les licenciés du club de rugby étaient nombreux à utiliser le terrain de Portail. C’est donc tout naturellement que la municipalité a pris en compte la montée en puissance de ce sport dans le projet de réhabilitation.

Travaux de réseaux et voiries, revêtement et pose de clôture : les travaux entrepris par la municipalité sont importants. C’est l’ensemble du stade qui fera peau neuve. Ce nouveau plateau sera prévu avec tous les équipements nécessaires : buts de foot et poteaux de rugby, tracés réglementaires et abris de touche. La municipalité a mobilisé des financements afin de permettre la réalisation de ces travaux. Au total, le coût des travaux s’élève à 750 518 €.