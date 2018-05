Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce mardi 29 mai, la cour d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet et donc abrogé le schéma départemental des carrières (SDC)de 2014. Un schéma qui incluait quatre nouvelles carrières à exploiter pour l'approvisionnement du chantier de la Nouvelle route du littoral. À savoir la carrière Dioré, l'Ermitage, Bellevue et Bois Blanc. Deux jours après cette annonce, ce jeudi 31 mai 2018, la municipalité de Saint-Leu a réagi, via son avocat Loïc Poupot qui a rédigé un courrier au préfet, Amaury de Saint-Quentin. Il estime dans cette lettre que "l'autorisation (d'exploitation de la carrière de la Ravine du Trou - ndlr) ne peut à ce jour être légalement délivrée et qu'elle est devenue caduque". Nous publions ci-dessous le contenu de cette lettre. En fin d'après-midi le préfet a annoncé qu'un recours en cassation contre l'annulation du SDC "n'est pas à exclure". Il a affirme également : "le projet de carrière de la Ravine du Trou (commune de Saint-Leu), sa qualification en projet d'intérêt général n'est pas remise en cause par cette décision de justice"

