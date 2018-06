Du 1er au 16 juin 2018, l'équipe de l'Hôtel des Postes, situé sur la place de la mairie, accueille l'exposition "Écrits d'Art, Land art et déchets d'arts" et "Quand une classe devient gestionnaire d'une aire maritime". De 9h à 12h et de 13h à 17h, le public pourra admirer ces trois projets créatifs développés par des élèves des écoles primaires et maternelles de Saint-Leu et de Trois-Bassins.

Au rez- de-chaussée: "Écrits d'Art" et "Land art et déchets d'arts". "Ecrits d'Art" est un projet initié par Aurore Covasso, conseillère départementale en arts plastiques au rectorat. Ce projet a été conçu pour accompagner les écoles dans la mise en œuvre d'un parcours d'éducation artistique et culturelle. Accompagnés des artistes Fabienne Jonca et Claire Mézailles, les enfants de Saint-Leu et de Trois-Bassins participants au projet ont pu s'amuser avec l'esthétisme des lettres pour s'exprimer et réaliser leurs œuvres d'art. "Land art et déchets d'art" est une exposition préparée avec l'artiste Béatrice Rivière -Neirinckx par 40 classes de Saint-Leu et Trois-Bassins, qui se trouve depuis un mois (?) au jardin botanique Mascarin. Les artistes de la mouvance du Land art utilisent les éléments et le cadre de la nature afin de créer leurs œuvres. Celles-ci sont soumises aux conditions extérieures et finissent par disparaître. C'est ce caractère éphémère qui est caractéristique du mouvement. Les artistes en herbes du bassin Ouest ont pu s'interroger sur le développement durable et le rapport entre l'Homme et son environnement. Les élèves proposent une sensibilisation au tri des déchets en associant aux matériaux naturels des matières recyclables. Cette initiative est soutenue par la Délégation Académique aux Arts et à la Culture.