Publié il y a 1 heures / Actualisé le Jeudi 31 Mai à 18H54

Bourbon Pièces Auto (BPA) et la Carrosserie Minatchy se sont associés pour le concours Z'Artist à destination des élèves de terminale CAP Peinture en carrosserie et terminale BAC PRO Carrosserie. Cette 2ème édition à La Réunion a démarré avec les phases de pré-sélections entre le 16 et le 27 avril 2018. Désormais, les 5 meilleurs élèves sélectionnés s'affronteront lors de la finale le ce samedi 02 juin. C'est l'occasion de mettre en avant le savoir-faire de ce métier et les compétences des jeunes réunionnais exerçant cette formation. Cette finale se déroulera dans les locaux de la carrosserie Minatchy So West à Saint-Leu ce samedi matin. La délibération et la remise des prix par le jury s'effectuera l'après-midi.

Bourbon Pièces Auto (BPA) et la Carrosserie Minatchy se sont associés pour le concours Z'Artist à destination des élèves de terminale CAP Peinture en carrosserie et terminale BAC PRO Carrosserie. Cette 2ème édition à La Réunion a démarré avec les phases de pré-sélections entre le 16 et le 27 avril 2018. Désormais, les 5 meilleurs élèves sélectionnés s'affronteront lors de la finale le ce samedi 02 juin. C'est l'occasion de mettre en avant le savoir-faire de ce métier et les compétences des jeunes réunionnais exerçant cette formation. Cette finale se déroulera dans les locaux de la carrosserie Minatchy So West à Saint-Leu ce samedi matin. La délibération et la remise des prix par le jury s'effectuera l'après-midi.