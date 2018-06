Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 8 heures

Samedi 9 juin 2018, le musée Stella Matutina va vivre au rythme de l'Amérique Latine pour la troisième édition du Festilatino. Porté par l'association "Souffle et rythme" depuis 2015, le Festilatino a pour objectif de favoriser la diversité culturelle en invitant à la découverte de toute la musique latino.Au programme : des ateliers de danse, des concerts de huit groupes différents, des stands de gastronomie. Le tout autour d'un concept fort : faire la "fiesta sans alcool" avec des stands de sensibilisation pour une fête familiale. Dans l'après-midi, de 14h à 17, des cours de danse latine ouvriront le bal. Le tarif est de 5 euros pour l'accès au spectacle et de 10 euros pour le spectacle et les cours de danse.

