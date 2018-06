La municipalité de Saint-Leu innove en faveur de la 3ème jeunesse. Ce lundi 11 juin 2018, les seniors ont participé à une session d'ateliers dédiés à la mémoire. Après les thés dansants trimestriels, les visites de convivialité, les séjours de vacances, les seniors Saint-Leusiens ont fait l'objet d'une attention toute particulière avec la mise en place d'ateliers de prévention, en partenariat avec la CGSS. Le Maire, Bruno Domen avait annoncé cette nouvelle action lors d'une réunion avec les clubs de 3ème jeunesse le 10 avril dernier.

Mémoire, nutrition/habitat, ces ateliers thématiques à destination des personnes âgées sont financés par le dispositif GIE Vieillissement Actif et se déroulent tout au long de l’année. Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Leu et le SAPPAPH, son service dédié aux personnes âgées et aux personnes porteuses de handicap se sont investis avec enthousiasme dans ce projet qui concerne l’ensemble des seniors de la commune. D’ailleurs, l’animation des ateliers est assurée par cinq agents du SAPPAPH, formés par le GIE Vieillissement Actif pour déployer les programmes de Peps Eureka .

Ce lundi 11 Juin, tous les acteurs de ce beau projet se sont retrouvés à la salle de la 3ème Jeunesse de Saint-Leu pour la clôture de la première session dédiée à la mémoire.

Au total dix seniors âgés de 62 à 78 ans heureux et émus de recevoir des mains de la formatrice du GIE (Madame RIVIERE Nadia) et du directeur du CCAS, un diplôme récompensant leur participation à ce premier atelier " Mémoire ". Tout au long des 10 séances, les participants ont appris à cultiver leur mémoire, à agir au quotidien, à s’enrichir, à se divertir, à acquérir des stratégies de mémorisation utiles dans la vie de tous les jours.

Jacques Dennemont, directeur du Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Leu et Florence Avaby responsable du SAPPAPH (également animatrice) étaient présents pour la clôture de cet atelier mémoire. Jacques Dennemont a souligné que : " c’est une première pour la Commune, l’atelier s’avère utile et agréable pour les associations de la troisième jeunesse. Cela s’inscrit pleinement dans notre projet social pour la Ville. " Il a clôturé cet échange en soulignant la détermination et le soutien de la Ville de Saint-Leu à tous les clubs de la 3ème jeunesse du territoire saint-leusien.

